Bajan las ventas y empeora el sector de la indumentaria

Las ventas concretadas en los comercios de venta al público retrocedieron en marzo 13,2% respecto de igual mes de 2018, y empeora la situación en el sector de la indumentaria, que sufrió una caída de 13,8% en febrero de 2019 en comparación con mismo mes de 2017, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En promedio, las ventas del primer trimestre del año tuvieron un descenso interanual del 11,3%, con lo que suman quince meses consecutivos con resultados negativos.

Sin embargo, en la modalidad online, las ventas en marzo subieron 8,1%, con once ramos en alza, uno sin cambios y tres en baja, algo que, según la entidad, muestra “una creciente tendencia de cambio de hábitos en los consumidores”.

Came señaló que marzo fue un mes con “escaso movimiento” y adjudicó esto a “los altos niveles de deuda” de las familias y a “las altas tasas de las tarjetas”, por lo que “los consumidores evitan adquirir a crédito disminuyendo las cantidades compradas”.

Al momento de detallar los rubros que peor desempeño tuvieron en el tercer mes del corriente año, Came precisó que fueron en Materiales para la construcción (-17%), Bijouterie (-16,9%), Joyerías y relojerías (-16,8%), y Bazar y regalos (-16,5%).

Sin embargo, es el sector de la indumentaria el que tiene serios problemas para sostener el negocio en el país, una realidad que se agrava aún más en el contexto actual de caída del consumo. Los números del comienzo de año hablan por sí solos: las ventas de indumentaria en comercios minoristas de todo el país sufrieron una caída de 13,8% en febrero de 2019 en comparación con mismo mes de 2017, según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En los locales físicos, la reducción fue aún mayor, de 16,3%, mientras que en la modalidad online, se creció 1,3%.

Por su parte, las ventas en shoppings del Gran Buenos Aires cayeron 4,8% en diciembre de 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En supermercados hubo un leve crecimiento de 1,8% interanual en diciembre para indumentaria, calzado y textiles para el hogar (que incluye toallas y sábanas).

La alta tasa de interés aparece como otro gran problema para el sector, porque no sólo dificulta la financiación de la empresa, sino que también hace más complicado costear las propias ventas (ya que mucha de la ropa que se vende en el país se vende en 3, 6 o 12 cuotas).

La contracción de la demanda de ropa afecta negativamente a la industria nacional y eso ya se palpa en cifras: en enero, la caída de las cantidades fabricadas de indumentaria fue de 12,5% interanual, según el Indec. Al mismo tiempo, el eslabón textil (proveedor de su principal insumo) tuvo una caída en su producción de 27,9%.