Se suman dirigentes radicales que piden romper con Macri y apoyar a Lavagna

Son declaraciones explosivas que, de transformarse en realidad, pueden modificar de manera abrupta el escenario político del país. Es que cada vez son más las voces dentro del radicalismo que impulsan contemplar la posibilidad de romper con Cambiemos y apoyar la precandidatura del exministro de Economía, Roberto Lavagna.

Primero fue el vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, quien dijo que no sería "una locura" que el radicalismo rompa con Cambiemos para "apoyar a Roberto Lavagna"; luego el que se plantó fue Ricardo Alfonsín, que sin vueltas afirmó que “si la mayoría vota romper con Macri y apoyar a Lavagna, el partido debe ser orgánico y aceptarlo”. Y ahora, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, consideró que el radicalismo no convocará a una Convención Nacional porque “no hay tiempo ni interés para hacerla”, tras asegurar que, si se hiciera, “la mayoría del radicalismo votaría por terminar con la alianza Cambiemos”.

Qué dijo Storani

Federico Storani, aseguró que no sería "una locura" que el radicalismo rompa con Cambiemos para "apoyar a Roberto Lavagna". En ese marco, indicó que no cree que Mauricio Macri sea el mejor candidato de su espacio político. "Por eso estoy pidiendo que nos abran las PASO”, señaló. "Públicamente, en otras oportunidades dije que para la continuidad de esta agrupación que es puramente electoral, es necesario reformular reglas de juego, entre ellas que exista una mesa realmente institucionalizada permanente, que tenga la oportunidad de discutir las políticas públicas, porque si no, para muchos de nosotros es absurdo estar responsabilizándonos de políticas que ni siquiera podemos discutir previamente", señaló Storani

"En mi caso personal yo planteaba la necesidad de que se habilitara la ley vigente, que no hace falta habilitarlas porque están vigentes y son las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y concurrir ahí con nuestras propias candidaturas y poner blanco sobre negro un balance y las diferencias que hemos tenido durante este tiempo con las políticas del PRO, porque este es un Gobierno del PRO, porque no ha participado en las políticas públicas en ningún momento, en los debates previos con el radicalismo", manifestó Storani.

Federico Storani cree que Martítn Lousteau le puede ganar a Mauricio Macri en las PASO "Nosotros queremos competir con nuestras propias candidaturas en muchos casos porque nos parece que la oferta electoral que el radicalismo puede brindar es superior a la del PRO", argumentó.

Posteriormente añadió que “algunas de las formulaciones que hace Roberto Lavagna nos resultan más atractivas para este momento, teniendo en cuenta que plantea la necesidad de un Gobierno de unidad nacional con radicales; socialistas y peronistas que permitan constituir un Consejo Económico-Social, capaz de superar una crisis porque la Argentina está en una crisis muy profunda y que no se sale con un 'drem team' que no existe", aseveró al tiempo que remarcó que no sería una locura pensar que el radicalismo decida no apoyar a Mauricio Macri y decida apoyar a Lavagna.

Alfonsín, crítico

Por su parte, Ricardo Alfonsín advirtió que en caso de que los órganos que conforman la UCR analicen respaldar la eventual postulación de Lavagna "el partido debe ser orgánico" y acatar esa decisión. Alfonsín recordó que en el año 2015 “todo el partido aceptó lo aprobado por la Convención Nacional, en cuanto a aliarse con el PRO y la Coalición Cívica y que, por ende, ahora debería ocurrir lo mismo”.

Alfonsín se esperanzó con que la UCR realice su convención nacional en mayo y aclaró que si allí "la mayoría" de los representantes vota para romper con Mauricio Macri y apoyar a Roberto Lavagna "el partido debe ser orgánico" y aceptarlo.

De hecho, subrayó que la posibilidad de romper con Cambiemos "se va a plantear" en ese encuentro y que "está recogiendo apoyos mayoritarios" entre los convencionales. "Pero no quiero parecer oportunista ahora porque la situación económica se ha complicado mucho. Yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho. Todo lo que ocurre es una consecuencia de la política económica aplicada por Macri, el radicalismo no se puede sorprender", afirmó.

Sappia canta “romper”

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, disparó que "el tiempo útil de la alianza Cambiemos se ha agotado", al tiempo que señaló que podría no realizarse la reunión prevista de ese órgano partidario y admitió conversaciones con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"El tiempo útil de la alianza Cambiemos se ha agotado, hay que terminar con Cambiemos y dar vuelta la página, pensar en otra cosa", sostuvo Sappia y agregó: "La conducción política de Cambiemos ha determinado un rumbo equívoco que nos ha llevado a una crisis profunda, esta experiencia ha sido una enorme frustración".

El dirigente radical expresó que "hay un equipo de gobierno que ha puesto de manifiesto su incapacidad para dirigir los destinos del país". Sappia puso además en duda la reunión de la Convención Nacional del partido que debería ratificar o rechazar la permanencia de la UCR dentro de la alianza Cambiemos: "No sé cuándo se convoca la Convención del radicalismo y no creo que la convoquen". Por otra parte, el presidente de la Convención Nacional de la UCR reconoció: "Estamos hablando con Lavagna, tenemos algunos acuerdos básicos, como hablar de un frente de unidad nacional y de un acuerdo programático básico, y vamos a seguir hablando".