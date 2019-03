Nielsen: "El castigo a los privados y a la clase media es muy grande"

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo que el Gobierno terminará sus cuatro años de gestión “con 250% de inflación y dos años endeudándose a lo pavote, como si fuera gratis” y advirtió que “el castigo al sector privado y a la clase media es muy grande”.

“Al Gobierno hay que evaluarlo por los resultados en la política económica de los cuatro años. Era mucho más fácil resolver lo que dejó el gobierno de Cristina. Tuvo errores muy grandes, como el atraso tarifario, pero el país no estaba endeudado ni metido en un esquema de asistencia del FMI. Nos va a costar mucho salir de esto”, advirtió.

“La herencia más dura es un país encorsetado por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno que asuma deberá renegociar desde una posición muy débil y habrá que pagarle al FMI con una estructura económica destrozada”, explicó.

Para el economista, el alto nivel de las tasas de interés “dejará a la industria hecha trizas y se está mandando a la quiebra a empresas rentables y bien manejadas”.

“El castigo a los privados y a la clase media es muy grande. El mayor costo de las políticas del Gobierno las paga la base de su voto, esa gente esperaba otra cosa”, agregó. Sobre la cotización del dólar, estimó que "si hay confianza este tipo de cambio alcanza, si no la hay no hay tipo de cambio que alcance".

Aunque reconoció que “se avanzó muchísimo en algunos temas como la obra pública”, consideró que “se equivocaron en el corazón de lo que es un gobierno: la política macroeconómica. Creyeron que el endeudamiento era infinito y nos llevaron a una crisis”.

"Hay que agarrarse: este año será bravísimo. Lamentablemente, además, el Gobierno lanzó al país de cabeza a un proceso electoral. La campaña la está haciendo un solo candidato: el Presidente. Eso no ayuda", concluyó.