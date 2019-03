Oscar Aguad defendió ante la Justicia el acuerdo con el Correo Argentino

El ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, sostuvo ante la Justicia que el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA era “conveniente para la Administración” y pidió su sobreseimiento en la causa que investiga irregularidades.

El funcionario presentó su descargo por escrito ante el juez federal Ariel Lijo como respuesta a la indagatoria a la que fue convocado en la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional.

“Mi intención fue procurarle una ventaja, la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo, lo que consideré mi deber”, sostuvo Aguad en su escrito. “La quiebra hubiera significado la posibilidad cierta de no cobrar nada, no se daban las condiciones para su extensión a otras personas jurídicas”, aseguró el ex ministro de Comunicaciones.

“Obré apoyado en sólidas razones jurídicas y creyendo que era la mejor forma de cumplir con mi deber”, sostuvo el ministro, quien, además, reclamó su sobreseimiento y pidió como medidas de prueba que envíen oficios a la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.

La indagatoria de Aguad fue la última de una ronda de cuatro declaraciones: antes pasaron por el juzgado de Lijo el presidente del directorio del Correo Argentino SA Jaime Robirosa, el abogado de esa firma Jaime Kleidermacher, y el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa.

Todos los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín.