El meme de Netflix sobre la economía argentina que generó polémica en las redes

"Siempre seremos el Ben del mundo", dice el posteo de Facebook que publicó Netflix en el que se ve a los hermanos de la serie The Umbrella Academy representando diferentes monedas del mundo, una de ellas el peso argentino.

Con ironía, la plataforma de videos on demand identifica a los hermanos más fuertes con el euro y con el dólar, y al más ¿débil? de todos -Ben- con la moneda de nuestro país. Además, su personaje está muerto.

La publicación fue realizada ayer, en una jornada donde la suba de la moneda estadounidense tocó un nuevo récord y generó inestabilidad en la economía local.

En los comentarios del posteo, algunos usuarios defendieron la ironía de Netflix, mientras que otros lo criticaron. "El peso argentino está como la calidad de tus películas, Netflix", escribió uno de los que se enojó, mientras que otros usuarios se tomaron con humor la publicación.

La serie The Umbrella Academy, que se estrenó en febrero de este año, cuenta la historia de cuarenta y tres chicos que nacieron en 1989 inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por un multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo, pero no todo salió bien.

Treinta años después, seis de los hermanos se juntan y unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre y deben enfrentar la apocalipsis mundial.