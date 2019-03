Allanamientos en diversos puntos del país tras la confesión de Manzanares

El juez federal Claudio Bonadio dispuso una decena de procedimientos en el tramo de la causa de los cuadernos en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero por parte de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.

De acuerdo con lo informado por la prensa metropolitana ayer, en Río Gallegos se dispuso una serie de allanamientos en escribanías.

Entretanto, el magistrado ordenó una serie de procedimientos en distintas provincias que fueron realizados por agentes de la Policía Federal, según informaron fuentes judiciales. Los allanamientos se realizaron en la ciudad santacruceña tanto como en El Calafate, Villa La Angostura y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tandil, Rosario y Neuquén, y estarían vinculados con la declaración del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en calidad de arrepentido.

Durante los allanamientos fueron demorados la madre, la hermana y el ex cuñado de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, según informaron las fuentes.

Vale señalar, Pochetti se acogió a la figura de imputada colaboradora y fue dejada en libertad a la espera del juicio.