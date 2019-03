Macri justificó la suba del dólar y le pidió a la gente: “Tienen que aguantar”

Mientras el peso se devaluaba frente al dólar por octava jornada consecutiva y alcanzaba un nuevo récord histórico, Mauricio Macri adjudicó esa situación al contexto mundial, aunque resaltó que el país actualmente tiene “mayor solidez”.

“Es muy importante que entendamos. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo en Brasil, en Turquía, en todas partes. Hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Hoy nosotros tenemos una política monetaria seria. Hoy vamos a tener un superávit comercial de 10 mil millones de dólares, el turismo receptivo crece todos los días. Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, lo que no significa que si el mundo se devalúa frente al dólar, nosotros no devaluemos”, afirmó.

Durante su paso por Córdoba por el Congreso de la Lengua, el mandatario dio entrevistas en las que pidió “perseverar en esta línea” y “entender que no hay ningún tipo de magia”. “Es la primera vez en décadas que la Argentina entró en una crisis con unas reglas y está saliendo de a poco con las mismas reglas, sin cepos, sin trabas”, aseguró.

El Presidente mantuvo el eje que inauguró en su discurso en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo: “Este es el camino del crecimiento sobre bases sólidas. Esta es la primera vez que estamos haciendo las cosas en serio. Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Lo que digo es que tienen que aguantar, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo”.

Y siguió: “Si no creen en lo que yo les digo, escuchen a los que nos visitaron. Qué dijeron los chinos y todos los líderes de los principales países: ‘Felicitaciones presidente por lo que están haciendo’. Hay que perseverar, hay que tener convicción”.

Y si bien reconoció que “no se puede vivir con esta inflación”, dijo saber “todo lo que está pasando” y, “laburo para ustedes, pero estas cosas llevan tiempo y una política monetaria tiene un rezago”.