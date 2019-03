El juez Ramos Padilla declaró en rebeldía al fiscal Stornelli

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró en rebeldía a Carlos Stornelli, luego de que el fiscal de la causa de los Cuadernos no se presentara a declarar en el marco de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal. Se trata del expediente en el que está procesado y con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio.

En su resolución el magistrado argumentó que Stornelli fue citado a declarar en varias oportunidades y que en ninguna de ellas se presentó, pese a estar “debidamente notificado”.

El martes fue la tercera citación que Ramos Padilla le hizo a Stornelli, quien está imputado en la causa y que ya presentó varios pedidos de nulidad de la investigación, ya que considera que el magistrado es incompetente para intervenir en el caso.

Al respecto, su abogado, Roberto Ribas, explicó ayer desde la salida de los tribunales de Dolores que su defendido “ha decidido no presentarse porque no encuentra garantías” en ese tribunal.

“Fundamentalmente en una cosa que es indudable: los hechos, de haber ocurrido, son de competencia de la Capital Federal. Eso lo planteamos y está planteado desde el 18 de febrero, el 28 de febrero y el 1 de marzo. Nunca vi tardar tanto en resolver una incompetencia”, señaló.

La causa se inició tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio lo extorsionó para que su nombre no aparezca en la Causa de los Cuadernos, investigada por el fiscal Stornelli junto a Carlos Rivolo y el juez federal porteño Claudio Bonadio.

El juez Ramos Padilla también tiene encarcelados a los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, a quienes D’Alessio acusó de haberlos involucrado en el caso. Se sospecha que ambos ex policías trabajan como agentes inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aunque este organismo dijo que no lo hacen actualmente.