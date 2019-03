Por tercera vez, Stornelli no fue a declarar

El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó ayer a la citación para prestar declaración indagatoria en el juzgado de Dolores, donde está imputado como supuesto miembro de una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

Stornelli había sido citado por el juez federal de esa localidad, Alejo Ramos Padilla, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía, algo que podría disponer en las próximas horas.

El fiscal no asistió a ese juzgado, pero sí su abogado, Ricardo Ribas, quien hizo un planteo de nulidad de la citación, como también la incompetencia del juez para investigar el caso y requirió un “pronto despacho”.

El abogado sostuvo en el escrito que Stornelli “se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego”.

“Muchos de los cuales –por no resaltar su totalidad – no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento”, agregó el letrado.

El juez federal de Dolores rechazó el planteo de “nulidad del proceso” formulado por la defensa del fiscal Stornelli, en una resolución que fue firmada ayer, pero se conoció hoy, luego de que la defensa de Stornelli planteara la nulidad de la citación a indagatoria. Ahora, el fiscal federal podría ser declarado en rebeldía por el juez Ramos Padilla y ahora “sólo pueden quedar en curso las objeciones que haga en indagatoria”.