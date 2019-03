Came repudió decisión de provincias de retener Ingresos Brutos en tarjetas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) mostró un fuerte rechazo a la decisión de las provincias de retener Ingresos Brutos en tarjetas y les reclamó a los gobernadores que “desistan de la voracidad recaudatoria que está poniendo en jaque al sistema productivo”.

“El nuevo mecanismo anticipado de cobro de Ingresos Brutos a las transacciones con tarjetas es un nuevo golpe a las Pymes que ya no pueden resistir la presión”, remarcaron desde la Came.

Después de la expectativa del pacto fiscal y la adhesión de las provincias a la Ley Pyme para asegurar estabilidad, “la presión de los gobiernos provinciales se volvió insostenible”, agregaron.

Ahora, con el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (Sirtac) “se crea un nuevo mecanismo de cobro anticipado cuando los comercios vendan con tarjetas de débito, crédito y Pay Pal. Esta decisión va en sentido opuesto a los esfuerzos de estimular el uso de medios de pago electrónicos”, indicó la Came.

La entidad empresaria enfatizó que “esta nueva e insostenible asfixia sobre las pequeñas y medianas empresas se da en un contexto de caída consecutiva de ventas de 14 meses”.