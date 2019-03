Roberto Lavagna rechaza conversar con Cristina Kirchner

Roberto Lavagna está en plena etapa de instalación: se reúne con referentes de la oposición, con sindicalistas y aparece en los medios. Sin embargo, reniega de que se haya lanzado en la carrera por la Presidencia: "Todavía no se ha decidido que vaya a ser candidato", indica. En medio del complejo mapa electoral, el exministro de Economía también trazó distancias y sintonías con diferentes políticos: explicitó cercanías con Sergio Massa, Marcelo Tinelli, el mundo gremial y dinamitó puentes con Cristina Kirchner, Elisa Carrió y Mauricio Macri.

Lavagna indicó que está dispuesto a "conversar con cualquiera", pero marcó límites y se alejó de la expresidenta : "En este momento no conversaría con Cristina Kirchner porque contribuye a que se desdibujen ciertos límites que es bueno mantener", indicó. Se trata de la segunda señal de distanciamiento que el economista envía al kirchnerismo.

Lavagna analizó que este año puede haber una "ligera baja de la inflación (en relación al año pasado), pero no se puede realmente hablar del control" de la tensión en el costo de vida. "La inflación difícilmente sea mas baja de 35%, siendo optimistas", proyectó haciendo referencia a que será más alta de lo que indica el Presupuesto. Además, advirtió valiéndose del análisis de otro economista un sombrío panorama: "Este jueguito de la tasa y el dólar, donde para contener el dólar se lleva la tasa a niveles elevados, termina mal".

En esa línea, el exministro de Economía volvió a plantear críticas al programa económico de Cambiemos y su respuesta ante la crisis: "El plan original, que duró dos años y medio aproximadamente, siempre creí que era un plan errado. Los mercados registraron que la política económica no andaba, comenzó una fuga hacia el dólar importante y en ese momento el gobierno se quedó sin respuesta más que ir al Fondo", indicó en diálogo con radio La Red.

Sobre cómo sería su plan para resolver la crisis económica, Lavagna planteó que crearía "un Consejo Económico y Social, donde las partes sean capaces de sentarse en torno de una mesa e ir con el gobierno de turno" y graficó: "No se sale repartiendo porque no hay nada para repartir. Lo que se busca es que el esfuerzo que haya que hacer para salir no sea de los sectores más bajos y medios".