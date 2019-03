Filtraron las revelaciones de Manzanares como arrepentido

Finalmente, el ex contador de Cristina Kirchner fue aceptado por el juez Claudio Bonadio como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas. En este expediente, su ex clienta está procesada como jefa de la asociación ilícita que se habría dedicado a la recaudación de fondos ilegales a empresarios contratistas y concesionarios del Estado.

Víctor Manzanares continuará con prisión preventiva y dentro del programa de testigos protegidos.

En su confesión dijo que cuando falleció Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010, "el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz". Y agregó: "Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de Sanfelice, por la avidez que mostraban por la llaves". Se refería a los bolsos y los lugares donde estaba escondida la plata negra. Y aseguró que Muñoz fue allí para entregarle esas llaves a Cristina Kirchner.

Luego Manzanares contó ante la Justicia que cuando salió la investigación de Panamá Papers en el 2016 que revelaba las cuentas secretas de Muñoz, "Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo”.