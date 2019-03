La Selección Argentina, con equipo confirmado para enfrentar a Venezuela

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves en conferencia de prensa el equipo que utilizará mañana en el amistoso ante Venezuela, con el regreso de Lionel Messi y con una táctica dinámica que se acomodará a las distintas circunstancias del partido.

Scaloni dijo que la “Albiceleste” comenzará con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo “Pity” Martínez.

“Es una alegría que Messi vuelva. Esperemos que con su vuelta se potencie más el equipo“, aseguró el DT sobre el mejor jugador del mundo, que no es parte del elenco nacional desde la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia.

Scaloni dijo que Messi no completó el entrenamiento por precaución, pero que estará en el once inicial ante la “Vinotinto”. “Leo está en un momento de la temporada importante, donde la fatiga se siente, no solo él sino muchos jugadores y eso hay que tenerlo en cuenta”, explicó.

Sobre Venezuela, el entrenador consideró que “es un rival muy difícil y una buena prueba para lo que se viene a nivel sudamericano”.

El encuentro entre Argentina y Venezuela se disputará este viernes desde las 17 (hora de Argentina) en el estadio Wanda Metropolino, del Atlético Madrid.