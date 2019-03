Revelaron polémicas escuchas de Guillermo Moreno: “¡Que los compañeros presos no canten!”

Se filtraron las escuchas telefónicas que Guillermo Moreno y la esposa de Julio de Vido, “Lali” Minnicelli, en agosto del año pasado, luego de que “explotara” mediáticamente la causa de lo cuadernos de las coimas K.

“Estamos ordenando las cosas en función de las personas y no en función de la política. Con ese criterio, Julio no va a salir más de la cárcel si seguimos haciendo las cosas así. Si seguimos ordenando la política desde las personas nos seguimos equivocando y los compañeros están cantando, porque no le damos política. ¡Qué no canten! Que terminen de hablar que lo único que están haciendo es hablar boludeces porque ahora van a empezar los nuestros. Ya empezó el pelotudo de Abal Medina y van a seguir todos los demás“, le dijo Guillermo Moreno a “Lali” Minnicelli, a lo que la mujer contestó: “Abal Medina es un cagón”.

Cabe recordar que el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Abal Medina, había declarado que recibió dinero de empresarios para la campaña electoral.

Por otro lado, en la misma conversación el exfuncionario expresó que “la que dividió la elección fue Cristina en la provincia de Buenos Aires”, haciendo responsable a la exmandataria de no contribuir con la unidad peronista.

Además, en otro pasaje de la charla, la mujer apuntó contra Carlos Wagner, que fue un arrepentido clave en la causa porque afirmó que cartelizaban la obra publica, se repartían las obras y pagaban coimas. “Yo a Wagner se lo voy a cargar. Porque el tipo tiró el nombre que estaban buscando y lo tiró porque estuvieron extorsionando a todos por su libertad, el tipo es un hijo de puta, es una basura. Yo ahora voy juntar todos los discursos donde Wagner levantaba a Julio, a Cristina y a Néstor. Lo voy a hacer bosta a ese idiota“, apuntó Minnicelli contra el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.