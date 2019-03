Macri polémico: “Es delito lo que hizo mi padre”

El presidente Mauricio Macri sorprendió anteanoche confiando que su padre, el fallecido Franco, participó de una red extorsiva “del kirchnerismo”. Dijo: “Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar”.

La entrevista se dio en el programa La Cornisa que conduce por TV Luis Majul.

Ante las cámaras, el Presidente también apuntó a Roberto Lavagna en sintonía con la campaña que emprende Cambiemos, criticando su gestión en Economía. También habló acerca de una posible candidatura de Marcelo Tinelli, quien según aseguró, quiso ser candidato de Cambiemos.

Se refirió además a la situación del país, momento en que repitió, entre otras consignas, que entre los problemas de Argentina está que “tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas”.

Dijo que una de las trabas del crecimiento es que “no tenemos moneda, porque tenemos inflación” y destacó que “no hay más cepos” y que “íbamos camino a Venezuela”.

Admitió el aumento de la pobreza, pero afirmó que “hemos atacado la pobreza estructural”, señalando obras de mejora de caminos o más personas con agua potable.

“No cometí ningún delito y no tengo miedo de ir preso. Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y los veo en su casa, en su empresa, en su comercio”, fueron algunas de las consideraciones del Presidente.

“Asumo todos los diagnósticos malos, pero hoy estamos mejor parados que en 2015”, aseguró y volvió sobre que “fuimos demasiado optimistas en que íbamos a resolver inflación, mientras convencíamos a la dirigencia argentina de que no se puede gastar más de lo que se tiene”, pero “empezamos a ordenar la macroeconomía”.

En otro sentido, Macri tuvo definiciones hacia las elecciones, inclusive pidió el voto, aduciendo tener minoría en el Congreso.

Sobre Cristina Fernández consideró que “no cuidó a sus hijos y los involucró en cosas que hizo”, respondió aludiendo al viaje que realizó la ex mandataria a Cuba, donde se encuentra, para visitar a su hija Florencia que padece una delicada enfermedad y que está imputada en dos casos judiciales.

Macri manifestó además que “me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace”.

A Lavagna, Macri le pidió “más humildad, porque estuvo en todos los gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica”.

Respecto a las declaraciones de Marcelo Tinelli, quien dijo que el mandatario y Cristina “tienen el boleto picado”, dijo que hay que “hacerse cargo de lo que cada uno dice”. Luego afirmó: “La última vez que nos vimos no me dijo eso”.

Al respecto, aseguró que el conductor televisivo le había manifestado “que estaba interesado en participar con Cambiemos, es más habló muchas veces con María Eugenia (Vidal) y con Horacio (Rodríguez Larreta)”.

Consultado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.