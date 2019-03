Investigan equipos y fotos de los iraníes detenidos

La Justicia ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación investigar cada una de las comunicaciones mantenidas por la pareja iraní detenida con pasaportes falsos de Israel en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El primer objetivo son los teléfonos y las fotografías tomadas.

De los dos teléfonos iPhone que tenían los acusados, uno aún no pudo ser abierto. Además, analizan una cámara fotográfica que tenían los acusados en la que hay varias imágenes.

Otro de los materiales que empezarán a analizar es la computadora personal que les secuestraron.

Los investigadores no han determinado aún si la pareja tiene vínculos con terroristas, si ellos son terroristas o si son perseguidos y expulsados de Grecia como, al parecer, dijeron.

De todas maneras entrar con pasaportes falsos a un país ya es un delito. Esos pasaportes estaban denunciados como robados ante Interpol Israel.

De acuerdo con lo publicado ayer en la prensa metropolitana, hubo efectivamente un error “humano” en Ezeiza del funcionario que los dejó pasar en el control de pasaportes.

Debieron haber quedado retenidos en el Aeropuerto. Por empezar hubo una alerta naranja de Interpol, que a su vez contestó “de manera extraña”, señalaron.

Dijeron que los pasaportes eran robados y no podían circular, pero aclararon que las personas no tenían restricciones. Es decir, los nombres falsos con los que entraron no tenían prohibido circular.

Los verdaderos dueños de los pasaportes israelíes habían denunciado el robo en Israel.

La mujer entró al país como Rivka Toledano, arquitecta e ingeniera.

Él, como Netanel Toledano, fotógrafo.

El protocolo dice que Migraciones debe avisar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria si encuentra un pasaporte falso.

Deben quedar detenidos y no se les puede permitir ingresar al país. Las fuentes insistieron en esta explicación: lo que falló es la unión entre la existencia de un pasaporte falso y adulterado con nombres que viajaban sin restricciones (los supuestos Toledano).

Además, como el aeropuerto de salida fue España, también habría habido fallas de controles allí.

En Israel las detenciones no tuvieron casi repercusión hasta el momento.

Este domingo se cumplieron 27 años del primero de los ataques terroristas que sufrió la Argentina, el que se ejecutó contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y que dejó 29 muertos. El acto oficial será sin embargo este lunes a la hora del ataque, en la plaza que hoy se levanta donde estaba el viejo edificio, en Arroyo y Suipacha. El acto tendrá como oradores principales al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al embajador israelí Ilan Sztulman. En paralelo, a la misma hora (las 17 en Israel) el embajador ante Tel Aviv, Mariano Caucino, realizará otro homenaje a las víctimas. Allí viajó también el presidente de la Daia, Jorge Knoblovits.

Dos años después del ataque a la embajada, la sede en la capital de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) fue atacada con una furgoneta bomba que mató a 85 personas.

El próximo 18 de julio se cumplirán 25 años del mismo.