Dujovne: “Este año los salarios le van a ganar a la inflación”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que el plan económico “genera condiciones para converger en una tasa (de interés) más baja” y aseguró que “este año los salarios le van a ganar a la inflación”.

“Los salarios van a recuperar el poder adquisitivo, le van a ganar a la inflación. Eso es uno de los factores que contribuirán a que la economía se siga recuperando”, señaló el ministro Dujovne en declaraciones a CNN Radio Argentina.

Además, el jefe de la cartera de Hacienda indicó que “todo lo que nos ocurre parte de una inflación que viene desde hace muchos años y ahora estamos generando condiciones para converger en una tasa (de interés) más baja”. A su vez, afirmó que en este año electoral “vamos a tener una economía con una inflación más baja que ahora, con mejoras salariales reales, en lo que será un proceso de consolidación con nuevos cimientos para poder crecer”.

“Ya no tenemos que salir del default, no tenemos que salir del cepo. La economía está lista para una inflación más baja y encadenar muchos años de crecimiento, está mucho más sana que hace tres o cuatro años atrás”, añadió.

En tal sentido, explicó que “estos años han sido duros y difíciles. No se construye una economía sana de la noche a la mañana y los resultados se van a ir viendo en los próximos meses y años”.

Respecto al proceso inflacionario, admitió que el actual escenario “todavía responde a fenómenos ocurridos el año pasado cuando tuvimos una depreciación del peso muy importante, la reversión de flujo de los países emergentes a los más desarrollados y la sequía”.