Otro llamado a Stornelli en la causa por extorsión

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó nuevamente a declaración indagatoria al fiscal Carlos Stornelli para el 20 de marzo próximo en la investigación por presunto espionaje ilegal en causas judiciales.

Además, en un informe remitido al juzgado, la embajada de los Estados Unidos aseguró que el detenido falso abogado Marcelo D’Alessio nunca tuvo “relación con ninguna agencia de los Estados Unidos”, según se informó en la resolución de Ramos Padilla a la que accedió Télam.

El juez pidió. además, información a la Procuración General bonaerense sobre el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y requirió al juez federal Claudio Bonadio que le envíe copia de declaraciones como testigo tomadas al detenido D’Alessio en la causa “GNL”, por compra de gas licuado, en la que procesó al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. “Ante la incomparecencia de Carlos Stornelli a la audiencia indagatoria fijada, fíjese nueva fecha para su realización para el día 20 de marzo del corriente a las 11”, resolvió Ramos Padilla en relación a la primera citación hecha al fiscal porteño, que debió presentarse el 7 de marzo, pero faltó.

Un día antes, el fiscal recusó al magistrado, sobre lo que todavía debe decidir la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

Stornelli es investigado en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones por sus vínculos con D’Alessio y en relación a una denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien afirmó que se le pidió dinero para no involucrarlo en la pesquisa por la causa de los cuadernos de las coimas en el kirchnerismo, en la cual actúa como fiscal.

En cuanto a D’Alessio, detenido con prisión preventiva, la Universidad de Buenos Aires informó que no encontró “registros académicos” que demuestren que “sea egresado de la carrera de Abogacía ni de ninguna de las que se dictan en esta casa de altos estudios”.

Además, el juez recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación “mediante el que se adjunta el informe oportunamente requerido a la Embajada de los Estados Unidos, en el que se hace saber que D’Alessio “(…) nunca ha tenido relación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha participado de actividad o programa alguno que involucre al gobierno de los Estados Unidos”.

Fiscal a indagatoria

El juez federal porteño Luis Rodríguez citó a declaración indagatoria al fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, en una causa en la que ya procesó con prisión preventiva al falso abogado Marcelo D’Alessio por un intento de extorsión a un despachante de Aduana, en 2016.

Bidone fue convocado como acusado para declarar en los tribunales federales de Retiro la semana próxima en esta investigación que Rodríguez tenía abierta desde 2016, ante la denuncia del despachante de Aduanas Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales.

Traficante aseguró que se le pidió dinero para no involucrarlo en la causa conocida como la “Mafia de los contenedores”, pese a que nunca estuvo mencionado en la investigación que realizó el juez en lo penal económico Marcelo Aguisnky y sobre la cual comenzó el juicio oral con el detenido Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado de Julio De Vido, entre los acusados.