El dólar minorista retrocedió 1,53% y cerró la semana en $41,134

El dólar retrocedió hoy 1,53 por ciento al cerrar en un promedio de 41,134 pesos en las principales entidades de la city porteña, en una jornada en la que el Banco Central convalidó una nueva leve suba en la tasa de interés de las Leliq que promedió el 63,744 por ciento.

En el mercado mayorista -que operó hoy con una importante volatilidad- la divisa estadounidense cayó 1,88%, en $40, impulsada por los anuncios efectuados durante la víspera por el Banco Central destinado a secar aún más el mercado de dinero y el aval del FMI para que el Tesoro pueda vender más de US$ 9.000 millones hasta fin de año.

Otra de las cuestiones que explicaron la baja de hoy también fue el retroceso que registró la divisa a nivel regional y la nueva suba de la tasa de interés convalida por el organismo monetario en la segunda licitación de la jornada.

En el primer tramo de la rueda, la cotización del dólar a nivel mayorista se ubicó incluso por debajo del piso de los $40, aunque sin llegar a perforar el límite mínimo de la zona de intervención.

El volumen operado hoy fue de US$ 696 millones en el mercado de contado y US$ 2 milones en el de futuros del MAE.

Ayer, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de la República Argentina dispuso medidas adicionales destinadas a profundizar el actual esquema monetario.

El anuncio se produjo luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de febrero fue de 3,8%, un porcentaje considerado “muy alto” por las autoridades del Central.

Las medidas contemplan la extensión del crecimiento 0% de la meta de Base Monetaria hasta diciembre próximo y fijar una nueva tasa de actualización -de 1,75%- para los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario.