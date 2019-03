El dólar bajó a $41,76 tras el anuncio de ventas diarias

El dólar retrocedió ayer un 1,27% y cerró a $41,764 promedio en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (Bcra) convalidó una nueva suba de tasas de Leliq de 33 puntos básicos y llevó la tasa de política monetaria a 63,664% y en la que, además, se conoció la decisión de que Hacienda realizará ventas diarias de dólares desde abril próximo.

Desde entonces la presión alcista inicial dio un giro para terminar a la baja.

El Gobierno confirmó que podrá vender a partir de abril un total de USD 9.600 millones a través de licitaciones diarias de USD 60 millones.

El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante un encuentro con corresponsales en Washington, ciudad en la que ayer el funcionario mantuvo una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde y tras la cual se esperaban definiciones en este sentido.

Dujovne se reunió durante casi una hora con la directora gerente del FMI, en el marco del acuerdo stand by por USD 57.100 millones firmado en octubre del año pasado.

Fuentes de Hacienda aseguraron que esta decisión “le dará mayor estabilidad a la macroeconomía”, aunque se aclararon que el objetivo no es “hacer política cambiaria”.

En esta línea, tras el cierre del mercado cambiario, el titular del Bcra, Guido Sandleris, anunció esta tarde en conferencia de prensa que la zona de no intervención cambiaria baja a 1,75% su ritmo de actualización a partir del 1 de abril, en contraposición al 2% que se había establecido anteriormente del 1 de enero hasta el 31 de marzo.

La decisión forma parte de un endurecimiento del plan de política monetaria lanzado en septiembre del año pasado y que busca, según afirmó Sandleris, avanzar en el control de la inflación.

Con todo esto el dólar mayorista retrocedió un 1,04% y finalizó $40,77.

En relación a la caída en la cotización del dólar, especialistas analizaron que el anuncio de venta de dólares en abril y la fuerte suba de tasa de las Leliq de las últimas jornadas calmó el mercado.

En este sentido, Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios explicó que la baja “se confirmó tras el anuncio del ministro Dujovne respecto del destino adicional de dólares para licitar USD 60 millones diarios”.