“Lo de Cambiemos en Córdoba es algo que no queríamos”

El presidente Mauricio Macri habló sobre la ruptura de Cambiemos en Córdoba y aseguró que su gobierno no quería que esto sucediera y que, "por suerte", la disputa no se replicó en las otras provincias.

"Lo que pasó en Córdoba es algo que no queríamos. Por suerte no pasó en el resto del país. Lo que sucedió es que dos dirigentes que tiene Cambiemos en Córdoba no se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna. Han llevado las cosas a un punto en el cual vamos a tener dos candidatos que representan al mismo espacio", dijo en mandatario desde Jujuy en una conferencia de prensa junto al mandatario provincial, Gerardo Morales.

El presidente llegó ayer a la provincia norteña para participar en una reunión de la Mesa de Competitividad de Litio impulsada por la Secretaría de Política Minera.