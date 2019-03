Dujovne se reunió con jefa del FMI y se espera nuevo desembolso

La esperada reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la jefa del FMI, Christine Lagarde, se produjo finalmente ayer en Washington, a la espera de que hacia fin de mes se apruebe un nuevo desembolso del organismo multilateral.

En su cuenta de Twitter, Lagarde dijo: "Fue un placer conocer al ministro Dujovne. Tuvimos una buena discusión sobre los recientes desarrollos económicos en Argentina".

"La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y un crecimiento sostenible", agregó la funcionaria del organismo multilateral.

Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron que en la reunión no se habló sobre la escalada del dólar, que este miércoles cerró a 42,30 pesos, mientras el Banco Central continúa subiendo las tasas para intentar frenarlo.

Los voceros también rechazaron que el encuentro haya tenido el objetivo de mejorar los aspectos incluido en el acuerdo por unos US$ 57.100 millones.

Dujovne también mantuvo encuentros con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin; y el titular del BID, Luis Alberto Moreno.

El encuentro con Lagarde, que duró aproximadamente 45 minutos, se produjo un par de semanas antes de que el Directorio del FMI defina aprobar un desembolso de un nuevo tramo de US$ 10.800 millones del préstamo stand by acordado con el organismo en medio de la crisis financiera.

La reunión, que empezó a las 15:45 y finalizó a las 16:30, se realizó en la sede del organismo y también participó el número dos de la institución, David Lipton.

Este encuentro fue consecuencia de la gira que el ministro lleva a cabo por los Estados Unidos con el objetivo de conseguir inversiones para el sector energético.

Dujovne estuvo acompañado en esa gira por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.