Empresarios advierten que la industria textil "está agonizando"

El presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim, advirtió hoy que la industria textil "está agonizando" y atraviesa "una situación muy similar" a la crisis que sufrió el país en 2002, con la salida de la Convertibilidad.

Según el empresario, "cuando (Mauricio) Macri asumió pensábamos que nos iba a ayudar a todos, pero la realidad es que ahora estamos agonizando. Hay una gran diferencia con 2002: esa fue una crisis fuerte pero de corto plazo. En cambio ahora hace tres años consecutivos venimos perdiendo de a poco. Es como un cáncer que va matando la industria".

"Hay empresas que han invertido millones de dólares y ahora pierden un capital monstruoso. Hoy ni siquiera el problema es la importación, porque los importadores también se están fundiendo todos, lo fundamental y principal es la falta de consumo", enfatizó Kim, en declaraciones radiales.

En ese sentido, dijo: "¿quién va a querer invertir así en Argentina?. Todos los empresarios estamos usando reservas y vendiendo propiedades de patrimonio personal para poder subsistir".

A su criterio, "las medidas del Gobierno no son soluciones definitivas, el problema principal es el consumo, si siguen cayendo las cifras, tenemos que hablar de cierres definitivos de empresas".

El directivo hizo referencia, además, a las estadísticas sobre el uso de capacidad instalada de las empresas que difundió ayer el INDEC: ese indicador se encuentra en el nivel más bajo desde julio de 2002, ya que a enero de este año las fábricas trabajaban al 56,2% de su potencial.

"No es sorprendente este informe del INDEC porque es el número que venimos manejando, está cayendo la utilización de maquinaria desde hace diez meses. Pero esperamos que esto sea el fondo y que no continúe la crisis", evaluó.