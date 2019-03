Para Garavano, durante el kirchnerismo "hubo una excesiva promiscuidad entre inteligencia y Justicia"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó ayer que "durante el gobierno anterior hubo una excesiva promiscuidad" entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial.

"Esa relación generó niveles altos de impunidad y casos de persecución como los que hubo contra (el ex diputado Francisco) De Narváez y el propio (Mauricio) Macri. Cambiar eso es algo que va a llevar tiempo", señaló el funcionario.

Garavano señaló que el Presidente "se enoja cuando ve que algunas decisiones judiciales a veces se olvidan de la sociedad y terminan protegiendo a la persona sospechada de cometer un delito".

"El enojo de él es con este sistema que tan poca respuestas ha dado a la gente, que tiene que ver con la estructura que se tiene que reformar", agregó durante una entrevista en Radio Nacional.

Además, el ministro cuestionó a "algunos fiscales que todavía no aplican la ley de flagrancia" y destacó que "es la primera vez" que el Estado "está haciendo cambios tan profundos e integrales".

Por otra parte, Garavano negó que vaya a alejarse de la función pública luego de terminar esta gestión, aunque ratificó que su trabajo en el Ministerio "es desgastante".

"Si el Presidente me lo pide yo seguiría cuatro años más, porque estamos en un proceso y se hicieron tantas cosas en materia de justicia y seguridad, que es muy valioso", explicó al respecto.

Finalmente, también cuestionó la presentación en el Congreso del juez Alejo Ramos Padilla, que está a cargo de la causa contra Marcelo D Alessio y el fiscal Carlos Stornelli: "Me llama la atención que si está diciendo algo relacionado con inteligencia lo esté diciendo en la Comisión de Libertad de Expresión y no en la Bicameral de Inteligencia. Es ahí donde se debería debatir", opinó.