Tras el almuerzo con Lavagna, Tinelli ya no descarta una posible candidatura

Después de haber almorzado ayer con Roberto Lavagna , Marcelo Tinelli admitió en su entorno la posibilidad de "hacer algún aporte" y ya no descartaría la posibilidad de una candidatura en la provincia de Buenos Aires.

Como un segunda capítulo tras el encuentro de ayer, el conductor televisivo admitió en su entorno la posibilidad de "hacer algún aporte" que "puede ser o no" con una candidatura a cargos electivos, aunque dejó bien claro que "no lo tiene decidido porque tiene otros compromisos y no puede abandonarlos alegremente".

Las versiones insistentes comenzaron hoy, cuando Lavagna dijo en Radio Metro que veía a Tinelli "comprometido con ir hacia adelante" y que "está en una etapa de su vida en la que quiere hacer un aporte". Desde hace casi un año, existen versiones de una posible postulación del conductor de TV.

Por su parte, Tinelli negó cualquier ofrecimiento de candidaturas -se mencionó la de gobernador de la provincia de Buenos Aires-, pero luego tuvo conversaciones con allegados y colaboradores, donde precisó su postura y allí no descartó nada, sino que admitió la posibilidad aunque por ahora lejana.