Bonadio procesó a Cristina por los documentos históricos

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos” a raíz del hallazgo en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate de documentos históricos.

Los documentos son una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins y el prontuario de Hipólito Yrigoyen.

Esta causa se inició tras los allanamientos en las propiedades de la ex presidenta en Santa Cruz, que el juez Bonadio dispuso en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Tras haber secuestrado una cantidad de elementos, el juez extrajo testimonios y mandó a sorteo la causa, que recayó en su juzgado.

El procesamiento en el caso en el que interviene la fiscal Alejandra Mangano se dictó con un embargo de cien mil pesos.

Esta es una de las causas abiertas que tiene la ex presidenta, quien la semana pasada fue sometida a ocho declaraciones indagatorias, una de ellas la que ahora derivó en este procesamiento.

En diciembre pasado, la ex presidenta pidió que el juez Bonadio sea apartado de la investigación.

Tras el hallazgo del documento, el titular del Archivo General de la Nación (AGN) le pidió al juez tener “en resguardo” la carta de José de San Martín encontrada en El Calafate.

“Nosotros sabemos cómo guardarlos, conservarlos y podemos corroborar si son auténticos”, señaló Emilio Perina.

El documento pertenece al Patrimonio Histórico Nacional y está amparado por la Ley 15.930 en sus artículos 19 y 26.