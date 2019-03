El ex secretario de Transporte Jaime enfrenta un nuevo juicio oral

El detenido ex secretario de Transporte de la Nación en el kirchnerismo, Ricardo Jaime, enfrentó desde hoy un nuevo juicio oral y público acusado de beneficiar en licitaciones y subsidiar sin controles a la empresa Belgrano Cargas.

El ex funcionario -ya condenado a 8 años de prisión por la tragedia del tren de Once- es ahora enjuiciado por "administración fraudulenta" junto a otros ex funcionarios y directivos del ferrocarril Belgrano Cargas, ante el Tribunal Oral Federal 6.

Jaime llegó a primera hora de la mañana a los tribunales federales de Comodoro Py2002 desde la cárcel de Ezeiza y pasadas las 11 fue ingresado esposado, con chaleco antibalas y casco a la sala de audiencias en el subsuelo del edificio, que aún se encontraba vacía.

Allí, de traje gris y con una bolsa blanca estampada con pingüinos en sus manos, espero rodeado de guardias del Servicio Penitenciario Federal hasta que se le asignó asiento en primera fila, junto a sus abogados.

El ingreso del detenido ocurrió 45 minutos después del horario previsto para el inicio del debate porque uno de los accesos por los que debía pasar el detenido estaba cerrado con llave.

Este es el cuarto juicio oral que afronta el ex funcionario y en un principio iba a tratarse de un mega debate unificado con otras cuatro causas, entre ellas enriquecimiento ilícito y compra de material chatarra para el tren Belgrano.

Pero en estos procesos también está acusado su ex asesor Manuel Vázquez, quien fue operado del corazón y por eso se suspendieron estos debates hasta que esté en condiciones de asistir a las audiencias.

De hecho, por la compra de material chatarra para los trenes también deberá sentarse al banquillo el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La primera jornada del juicio transcurrió con la lectura de la acusación del fiscal de instrucción Guillermo Marijuán.

Además de Jaime son juzgados el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero; el ex vicepresidente del Belgrano Cargas Angel Stafforini, la ex titular de ese ferrocarril Graciela Coria (viuda del sindicalista ferroviario José Pedraza) y Luigi Capelli, de la ex administradora de esa línea ferroviaria SOESA.