Especialistas formulan duras críticas a la política económica del Gobierno

La inflación para todo el año se estima que estará por encima del 32%; la aguda recesión provoca caída de ventas, cierre de empresas y aumento del desempleo; las altas tasas interés desalientan la inversión productiva, pero no logran frenar la escalada de dólar, que está en sus máximos históricos; mientras que las tarifas de servicios públicos tuvieron subas de tal magnitud que se tornan impagables para millones de argentinos.

La situación de crisis se advierte en todos los sectores y en ese sentido, los especialistas critican con dureza las políticas implementadas desde el Gobierno, que en un año electoral no logra controlar las principales variables de la economía.

“No tenemos un plan anti inflacionario, ni un plan de crecimiento y eso es lo que habría que hacer”, expresó el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. En esa línea, destacó que el Gobierno nacional “se ha planteado simplemente el ‘plan llegar’, es decir llegar hasta las elecciones y recomendó mostrar que parte de los recursos del FMI pueden aumentar la oferta de divisas en el período preelectoral”.

Por su parte, el economista Juan Carlos De Pablo advirtió que el jueguito de la tasa vs el dólar termina mal, lo dice la historia y el sentido común y afirmó que hay sectores privados que tienen plata, pero no la movilizan porque no imaginan cómo será el futuro.

En tanto, el economista Fausto Spotorno estimó que “el tema del dólar va a estar presente todo el año, porque el problema es la debilidad del peso”, y agregó que cualquier resfrío en el mundo nos agarra a nosotros y nos deja en coma.

El “plan llegar”

El economista señaló que “aquí y ahora con las restricciones que tiene el Gobierno mi recomendación es generar instrumentos o mostrar que parte de los recursos del FMI pueden aumentar la oferta de divisas en el período preelectoral”.

“Lo que debiera estar trabajando el ministerio de Hacienda es mostrar cómo va a utilizar esos 10.800 millones de dólares que le va a transferir el FMI, y por supuesto cuando tenga eso resuelto transmitirlo”, aconsejó.

Por otro lado, Redrado elogió a Roberto Lavagna. “He trabajado con él, para mi tiene una estatura de estadista y ojalá pueda ayudar y contribuir con sus ideas a tener un mejor debate electoral”.

“No quiero ingresar en el debate de un candidato y otro, pero está claro que la argentina tiene que debatir cómo vuelve a crecer, cómo baja la inflación, cómo elimina la pobreza y no quedarnos con una discusión, bastante pobre, de futuro vs pasado”, declaró.

Por último, Redrado reconoció que se reunió con autoridades del Gobierno, pero evitó decir con quién: “Cuando a uno lo convocan del sector público la conversación es privada y tiene que ir en esos carriles, no te puedo decir lo que respondieron, pero sí lo que yo digo, y es lo mismo que digo en público”.

Jueguito que termina mal

El economista Juan Carlos De Pablo alertó que el jueguito de la tasa vs el dólar termina mal, lo dice la historia y el sentido común, porque llegará un momento en el que no habrá nada que evite que vayas al dólar, aseguró.

Agregó además que lo que hará el Gobierno en los próximos meses dependerá de las circunstancias, pero si el que gobierna piensa solo en llegar a las elecciones puede tener una sorpresa desagradable y estimó que “el presidente Mauricio Macri debería estar asustado por la situación económica actual”.

Para De Pablo, lo que hay de fondo es que la economía está partida en 400 pedazos y nadie parece hacerse cargo, entonces el Banco Central sube la tasa que es lo único que puede hacer, por eso hay sectores privados que tienen plata, pero no la movilizan porque no imaginan cómo será el futuro.

Asimismo, aclaró que el FMI le dio a la Argentina la plata para pagar deuda en 2019 y 2020 porque no se la daban los mercados internacionales, pero no quiere darle préstamos solo para calmar al dólar.

El dólar, tema de todo el año

El economista Fausto Spotorno estimó que “el tema del dólar va a estar presente todo el año, porque el problema es la debilidad del peso”, afirmó, para luego completar que cuando uno mira las inversiones de los argentinos, mayormente son instrumentos en dólares, en pesos solo en contadas ocasiones.

Spotorno estimó que, para llegar a la situación económica actual, “en la Argentina hubo una combinación de cosas. En primer lugar, la situación internacional, donde fondos globales están vendiendo posiciones de activos en países emergentes. No quedan tantos fondos en el país, pero en un mercado chico cualquier movimiento hace ruido, explicó el director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres & Asociados.

El segundo factor es el cálculo de inflación. Hace dos semanas se empezó a recalcular la inflación esperada y está más cerca de 30% que del 23% que dijo el Gobierno. Es importante, porque de allí en más se recalcula la tasa de interés y el valor del dólar, agregó.

El tercer punto más obvio es la incertidumbre política en un año electoral. Porque se está debatiendo, en principio, entre dos modelos bastante diferentes.

Spotorno dijo que “el salario real y los ingresos de las familias se han desplomado. En términos reales, es decir, comparados con la inflación, cayeron un 14 ó 15 por ciento y que, por eso, el Gobierno puso en marcha un programa a muy corto plazo para llegar a las elecciones de la mejor manera posible, en el que tratará de estimular los ingresos familiares. Por eso anunció el incremento de la Asignación Universal por Hijo.

La gran pregunta que me hago es qué pasará si la recomposición salarial y de asignaciones no llega a tiempo para las Paso, y en las primarias se da un resultado que al mercado no le gusta. ¿Qué hace el campo, por ejemplo? ¿Y si liquida los granos y sale a comprar dólares? En ese caso, por ahí tenés una calma inicial del dólar, y luego una corrida fenomenal, concluyó.