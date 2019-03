El dólar marcó un récord de $43,41 y el Gobierno negó “preocupación”

El dólar minorista avanzó ayer un 4,07% y alcanzó una nueva marca récord de $43,412, durante una jornada en la que el Banco Central convalidó una suba en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 51,862% y en la que el Gobierno negó que el salto de la moneda internacional genere preocupación oficial.

El ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, afirmó que el Gobierno “no encuentra todavía causas de preocupación con respecto al tipo de cambio”, al sostener que la economía “empieza a equilibrarse” y aseguró que “vamos a empezar a ver una recuperación”.

Sica, en declaraciones en Casa de Gobierno al finalizar la reunión de Gabinete, subrayó que “tenemos una política cambiaria que está definida con el margen de intervención que tiene el Banco Central, así que desde ese punto de vista no estamos viendo inconvenientes”. Horas más tarde la divisa (que para ese momento ya cotizaba a $42) cerró por encima de los $43, alcanzando su máximo en la “Era Macri”.

Además, consultado por la agencia Télam acerca de la economía, dijo que la expectativa es que “con esta macro que empieza a equilibrarse y empieza a estar más estable” se empezará a “ver una recuperación de la actividad económica”.

En la subasta de Leliq -en la que adjudicó $223.174 millones a 7 días de plazo y generó una contracción de liquidez de $63.174 millones debido a que los vencimientos superaban los $160.000 millones- la tasa máxima fue de 53,4991% y la mínima de 49,490%.

En el segmento mayorista la divisa estadounidense también marcó una importante alza, en este caso de 4,29%, al sumar $1,75 y finalizar en $42,50.

Mauro Mazza, especialista de la consultora Bullmarket Brokers, aseguró que “la tasa de equilibrio de las Leliq dependen de la inflación anualizada, el riesgo soberano y la tasa de diez años de Estados Unidos”, al explicar que, durante la primera quincena de febrero, la tasa de política monetaria quedó rezagada respecto a la evolución que registraron los precios.

“Durante la primera quincena de febrero quedó muy atrás de lo que estaba sucediendo con precios, porque 3,4% (la inflación base de febrero) anualizada da una tasa de 40,8%. Si se suma la prima en dólares de 7,5% + 2,75% de la tasa de los bonos a diez años en EE. UU., da un equilibrio Leliq de 51,05%. Y hoy cerró a 51,45%”, enfatizó Mazza.

El especialista dijo que esta tasa podría llamarse de “equilibrio”, aunque advirtió que “las últimas estimaciones de inflación arrojan valores de 4% para febrero, un porcentaje que anualizado da 48%, arrojando como máximo una Leliq de 58%” para el corto plazo.

“Por primera vez en dos semanas el Bcra logró licitar una tasa que incorporó como mínimo la inflación de 3,4% base febrero. Hay margen para que siga subiendo”, agregó Mazza.

“Para nosotros la tasa debería ser 55% y así esperar el dato del 14 de marzo de inflación. Lo que observamos es que el mercado no está desesperado por prestarle los pesos al Bcra, y eso nos llama la atención”, agregó el research de Bullmarket.

A su vez, las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron ayer en USD 68.415 millones.

De esta forma, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de USD 38 millones.

En el mercado de cambios, el Bcra no tuvo participación, según informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.

Por último, se efectuaron pagos a organismos internacionales por USD 4 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por USD 1 millón.