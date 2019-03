Investigan el femicidio de una joven que estaba desaparecida en Misiones

Una estudiante fue atacada a golpes y estrangulada con un cable en la ciudad misionera de San Vicente, y la Policía detuvo como principal sospechoso a un ex novio de la víctima.

Fiorella Itatí Aghem, de 20 años, había desaparecido el jueves a la noche, cuando salió de la casa de sus padres para visitar a una amiga. Este lunes a la tarde, un obrero rural encontró su cuerpo tirado en un yerbal y alertó a la Policía.

El principal sospechoso del femicidio es Leopoldo Agustín Borovski, de 22 años, quien fue apresado el mismo lunes a la mañana cuando retornaba de Brasil, adonde había ido para participar de un encuentro de “jeeperos”.

La Policía allanó su vivienda y en uno de los tres vehículos de la familia, una Ford Ranger blanca, la prueba de Luminol permitió detectar rastros de sangre que ahora deberán ser analizados para establecer si corresponden a la víctima.

Fiorella estudiaba un profesorado en Letras y hasta el año pasado había mantenido un noviazgo con Borovski. La relación había comenzado en agosto de 2015 y desde entonces el joven mostró un costado violento en varias ocasiones, lo que derivó en varias denuncias en la Comisaría de la Mujer. La Justicia había dictado restricción perimetral para él.

La desesperada búsqueda de Fiorella había comenzado el viernes a la mañana y el fin de semana se trasladó a dos chacras que la familia del sospechoso tiene en cercanías de San Vicente. Policías rastrillaron el lugar con perros, pero no hallaron indicios de la chica.

Este lunes al mediodía, un obrero rural que pulverizaba con herbicidas un yerbal del paraje La Ripiera, en el kilómetro 969 de la ruta nacional 14, se topó con el cadáver. La Policía arribó al lugar con el juez de Instrucción Gerardo Casco, quien ordenó un primer peritaje en el lugar y el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Posadas, donde se le realizaría una autopsia.

A simple vista, el médico policial constató que la víctima tenía el rostro desfigurado, posiblemente por golpes, y alrededor del cuello, un cable. Junto al cuerpo estaba el teléfono celular de la joven.

Apenas se inició la investigación, Borovski apareció como el principal sospechoso. La Policía fue a buscarlo, pero no lo encontró: el viernes había viajado a Brasil para asistir a una competencia de Jeep 4x4. El domingo, el juez Casco dispuso el allanamiento de la casa del muchacho y allí, en una camioneta Ford Ranger blanca, encontraron los indicios que hicieron prever el final de Fiorella: había restos de sangre.

El lunes a las 10.30, la Policía interceptó a Borovski en El Soberbio (ciudad fronteriza), cuando retornaba de Brasil. Su teléfono fue secuestrado y será sometido a pericias: quieren saber cuándo se contactó con la víctima.

El juez de Instrucción Gerardo Casco, a cargo de la investigación, dijo al canal de noticias TN que “hay filmaciones de las cámaras de seguridad y testimonios que muestran el jueves a la noche a la víctima en compañía del detenido”.

El magistrado agregó que el joven está imputado del delito de femicidio. Además, aguarda el resultado de la autopsia para establecer cuál fue la causa del deceso y también el horario en que se produjo.

El padre de la joven, Oscar Aghem, mostró todo su dolor y dijo: “No lo perdono, que se pudra en la cárcel”. El hombre no estaba al tanto de la violencia física que el detenido había ejercido sobre su hija, aunque sí sabía que le había roto varios teléfonos celulares en arranques de ira, a causa de celos. La última denuncia fue del 13 de febrero pasado.

Bajo la consigna “hoy le pasó a ella, mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotras”, las mujeres de San Vicente tienen previsto realizar una marcha el viernes a las 18. Este es el segundo femicidio que se produce en Misiones en menos de un mes. El 13 de febrero, en Posadas, María Belén González (17) fue asesinada a puñaladas por su pareja, Sebastián Estrider (22), quien fue detenido pocas horas después. La adolescente estaba embarazada de tres meses.