Velaztiqui: “No llevé el celular de Natacha para extorsionar”

El empresario Raúl Velaztiqui Duarte, quien llevó a Natacha Jaitt a la reunión que terminó con su muerte, rompió el silencio tras ser excarcelado este jueves, luego de permanecer poco más de dos días detenido por falso testimonio.

En una entrevista el productor paraguayo explicó por qué quiso “resguardar” el celular de la mediática y dijo que sintió miedo por su vida.

“El teléfono no me lo llevé ni para robarlo, ni para cuidar a nadie, ni para extorsionar a nadie, ni para comercializar su contenido. No hay una manipulación del teléfono. Por el miedo lo deposité en el auto, a la vista. Necesitaba que ese teléfono fuera preservado”, relató Velaztiqui. Y agregó: “Todo lo que pasó está en ese teléfono. Yo necesitaba que lo tomara la Policía”.

En este sentido, dijo que tuvo miedo por su vida: “Yo fui a una reunión de trabajo, con una amiga, y sucedieron cosas que no deberían haber pasado. Me llamó poderosamente la atención la forma en que encontré el celular, con personas que no había visto en mi vida. Una casa oscura. Yo no sabía qué iba a pasar. Tuve mucho miedo por mi vida”.

Luego de describir que lo que pasó fue una “tormenta” y una “bomba”, el empresario reveló entre lágrimas cómo vivió los casi tres días detenido.

“El momento más duro es cuando te ponen las esposas. Pedí resguardo por mi vida y me metieron en un cuarto con cucarachas. Yo soy asmático y los policías me decían que no me podían llevar a otro lugar. Es muy duro estar en el piso. En un momento pido ir al baño, me doy vuelta y veo un perrito que estaba con una estufa y un colchoncito, y sentí que estaba peor que un animal. Duele en el alma lo que se dijo de mí”, contó, quebrado.

Luego, prosiguió: “Tenía miedo de entrar a la población de enfrente, sentí que me iba a morir. Sentí que no iba a poder soportar eso. Después me llevaron a otro lugar y me contuvieron”.

“Es una locura lo que pasó. Fue algo que no puedo explicar. Fui a una reunión y me encontré con una bomba que explotó”, dijo.

Consultado sobre cómo encontró el cuerpo de Jaitt en el cuarto del complejo Xanadú de Benavídez, Velaztiqui detalló: “La encontré descompuesta. No era normal cómo estaba. Estaba como desvanecida. Es un horror lo que me pasó”.

Y concluyó: “Se murió una amiga, que es mamá. Si yo estoy acá es porque vengo de una buena familia”.

Una de las personas que aportó su testimonio fue la cantante de Bandana, Lissa Vera, que había sido señalada por Ulises Jaitt como el nexo que había unido a Natacha con Raúl Velaztiqui Duarte.

A partir de esto, Lissa se puso a disposición de la Justicia para poder aportar datos que ayuden a descifrar algunos puntos acerca de la relación entre ella, Jaitt y Velaztiqui.

Además, en un programa televisivo, la cantante fue consultada acerca de los diferentes encuentros entre Velaztiqui y Jaitt y aseguró: “No estaba enterada de la reunión del viernes. No me llegaron a decir”.

También le preguntaron acerca de la adicción que padecía Natacha y dijo: “A veces me decía que caminaba por las paredes pero que iba bien, que estaba medicada para eso. En el último tiempo hasta la veía más linda”.