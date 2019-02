Marino renuncia a la vicepresidencia del Senado tras la denuncia por abuso sexual

Juan Carlos Marino le informó su decisión a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, a través de una nota y lo comunicará oficialmente en la sesión preparatoria que se llevará a cabo a las 17:00 para renovar autoridades, según indicaron fuentes de su entorno a NA.

Si bien insistió en su inocencia respecto de la denuncia penal que realizó Claudia Guebel, una empleada de carrera del Congreso y militante radical que dijo que el senador la "manoseó", el pampeano consideró "prudente no aceptar" que su bloque lo postule nuevamente para la vicepresidencia primera de la Cámara alta.

El dirigente radical tomó esta decisión luego de que en la reunión de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar este mediodía, senadoras de distintos bloques advirtieran que votarían en contra y manifestarían su rechazo a su continuidad en el cargo, a causa de la denuncia en su contra por acoso sexual.

Si bien la UCR defendió al senador y el PRO manifestó que acompañaría la decisión que tomaran sus aliados radicales, finalmente Marino optó por dar un paso al costado para evitar un conflicto en el recinto.

El radicalismo, que ostenta la vicepresidencia primera de la Cámara alta, definirá en las próximas horas a su reemplazante y en ese contexto suenan los nombres de la jujeña Silvia Giacoppo y de la tucumana Silvia Elías de Pérez.

En la nota enviada a Michetti, Marino agradeció "el apoyo de los representantes del interbloque Cambiemos" al mantener su postulación como vicepresidente primero del Senado y se refirió a la denuncia en su contra.

"Me encuentro atravesando un proceso judicial por una denuncia que realizaron en mi contra. Tal como lo expresé en su momento, quiero reiterar mi inocencia en relación a la misma", señaló el pampeano, al tiempo que destacó que está "ajustado a derecho" y que aguarda el "desenlace judicial" con el convencimiento de que será declarado inocente.

Y concluyó: "Pero hasta que eso suceda, considero prudente no aceptar la postulación con la que me están honrando nuevamente".