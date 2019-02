Cornejo no descartó una interna con el PRO

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, manifestó que “no está tomada” la decisión de solicitar formalmente elecciones primarias para definir la fórmula presidencial de Cambiemos, pero afirmó que el partido lo definirá “entre abril y mayo”.

El titular del radicalismo visitó ayer Neuquén para apoyar la candidatura a mandatario provincial del intendente capitalino, Horacio “Pechi” Quiroga, y ofreció una conferencia de prensa en un hotel céntrico, donde dejó abierta la posibilidad de que los partidos de la alianza gobernante compitan en una interna la candidatura presidencial.

Cornejo expresó que “hoy la mayoría de los ciudadanos argentinos tiene un poco de desesperanza sobre la situación económica, y hay que ser muy prudente a la hora de optar por una estrategia o la otra; vamos a tomarnos nuestro tiempo, entre abril y mayo se resolverá”.

“Mi posición personal es que, en determinadas circunstancias, serviría, y en otras circunstancias podría perjudicar a la coalición esa competencia interna, con lo cual me parece que deberíamos esperar que los resultados económicos fluyan”, explicó.

El pedido de internas en Cambiemos surgió desde un sector del radicalismo encabezado por Ricardo Alfonsín, que pretenden que Mauricio Macri se someta a una primaria abierta con el diputado porteño Martín Lousteau, afiliado a la UCR.

En contraposición, ayer Cornejo destacó que “la prioridad es que los resultados económicos aparezcan después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la inflación efectivamente baje, que haya una recuperación del salario real y que mejore el consumo”.

Y agregó que espera que “en esas condiciones los argentinos elijan entre un modelo de desarrollo, el que ya conocemos, que es el que ofrece la ex presidenta Cristina Kirchner, y el que ofrece Cambiemos, que es un modelo de desarrollo con institucionalidad, con división de poderes, con una política exterior abierta, con una economía más sana”, sostuvo el mandatario mendocino.

A su vez, el senador radical por La Rioja, Julio Martínez, descartó que ese partido salga a competir con el PRO en las Paso, aunque pidió que le den a esa fuerza poner al candidato a vicepresidente.

“Yo creo que no tiene que haber internas. Como radical, pediría más bien integrar la fórmula con un vice”, señaló el senador. “No es la idea mayoritaria del radicalismo pedir internas para presidente”, aseguró en diálogo con la radio El Destape.