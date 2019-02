Volvió a prisión el ex socio de Boudou

El empresario José María Núñez Carmona, socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, volvió a la cárcel ayer por la causa de la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, luego de que la Justicia anulara su excarcelación, confirmaron fuentes judiciales.

Al igual que en el caso de Boudou, quien regresó a la cárcel de Ezeiza la semana pasada, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la excarcelación con la que había sido beneficiado Núñez Carmona, a pesar de haber sido condenado a cinco años y medio de prisión.

La Sala IV de la Cámara, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, también revocó la excarcelación de Nicolás Ciccone, quien volvería a su condición de detenido, pero con prisión domiciliaria, debido a su edad.

Los camaristas consideraron que los jueces del TOF 4 que otorgaron la libertad de Boudou, Núñez Carmona y Nicolás Ciccone, no justificaron el cambio de criterio respecto de la resolución que había ordenado la prisión dictada al término del juicio, por la venta Ciccone Calcográfica.

Secretario complicado

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a Isidro Bounine, quien fue secretario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusado de participar de maniobras de lavado de dinero investigadas en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces de la sala I del tribunal de apelaciones consideraron que la libertad de Bounine podía poner en riesgo la investigación.

“La libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de prueba”, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi tras recordar que hay medidas en curso en relación al hecho que se le imputa.