Revocaron la excarcelación de Núñez Carmona, el socio de Boudou

La Cámara de Casación Penal anuló la excarcelación de José María Núñez Carmona, socio del ex vicepresidente Amado Boudou condenado por haber colaborado para que su amigo se quede con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a fabricar papel moneda.

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron por la nulidad de la excarcelación que benefició al socio de Boudou y mandaron al tribunal que lo condenó a que dicte un fallo en consecuencia. Pero su colega Gustavo Hornos directamente ordenó la prisión preventiva de Núñez Carmona y dispuso que se dicte su inmediata detención.

Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal N° 4 intimarán a Núñez Carmona a que se presente detenido y si no viene dispondrán la detención del socio de Boudou, de ser así acompañará al propio ex vicepresidente que desde la semana pasada está en una celda de la cárcel de Ezeiza.

Los jueces también decidieron que vuelva a prisión Nicolás Ciccone, el ex dueño de la imprenta condenado, pero debido a su edad, es probable que regrese a su casa a cumplir arresto domiciliario.