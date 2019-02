Urgencias en el exterior: cada vez más argentinos pagan caro su ingenuidad

Ya sea por ahorrarse el costo de un seguro al viajero, o bien porque nuestro sistema público de salud atiende sin cargo a los extranjeros y muchos creen que en el resto del mundo es igual, cada vez más turistas argentinos descubren dramáticamente el altísimo costo que puede tener una emergencia médica en el exterior. La situación volvió a hacerse evidente esta semana al conocerse el caso de Mercedes Albinatti, una jubilada porteña que sufrió un ACV durante unas vacaciones en Tailandia y ahora debe 70 mil dólares por gastos de internación que no puede cubrir. Si bien la mujer y su marido habían contratado un seguro de viaje, que en su caso resultó insuficiente, las agencias de turismo reconocen que existe entre los argentinos cierta tendencia a subestimar el impacto económico de requerir atención médica fuera del país, por lo cual un alto porcentaje elige ahorrarse la cobertura asistencial. Pero además señalan que el fenómeno está asociado al crecimiento en la venta de pasajes aéreos por internet, que lleva a que mucha gente se largue a viajar sin la suficiente información.

En cualquier caso, no se trata ciertamente de episodios aislados. La semana pasada ya había saltado a los medios una historia similar a la de la jubilada que ahora reclama un avión sanitario para regresar al país. Tras sufrir un infarto durante sus vacaciones en Chile y recibir un stent, un arquitecto tucumano se encontró que, por carecer de seguro, había acumulado una cuenta de 650 mil pesos por gastos de internación. Su caso –que vino a sumarse al protagonizado semanas antes por un jujeño en Bolivia- puso el foco en otro de los factores que parece contribuir a que se produzca este tipo de inconvenientes: la falta de acuerdos de reciprocidad internacional para que los argentinos que requieren atención médica en países vecinos reciban un trato similar al que se les da a sus ciudadanos en nuestro país.

“Injusto e inhumano”

Cuenta Manuel Vilca que lo primero que pensó tras sufrir en diciembre pasado un accidente de tránsito en Bolivia fue que no tenía dinero para cubrir su hospitalización. Estaba tirado sobre el pavimento de una ruta en Oruro, con varias vértebras lumbares fracturadas, pero lo que más parecía preocuparle era que el sistema de salud boliviano no era tan generoso con los extranjeros como el nuestro y él no había contratado un seguro de salud al ingresar.

Vilca, que es músico y hace diez años que va y viene entre Argentina y Bolivia por su actividad laboral, vio confirmado sus temores al recibir semanas más tarde una factura de 7 mil dólares pese a haber sido atendido en el sistema público de salud. Su familia, que no podía afrontar esa deuda, lanzó entonces una campaña pública en busca de ayuda económica que terminó desatando gran indignación en Jujuy. Al tomar estado público el caso, el gobierno jujeño ayudó a la familia del músico a cubrir parte de los gastos hospitalarios, le envió un avión sanitario e hizo un fuerte descargo contra las autoridades bolivianas que derivó tanto en un roce diplomático como en una fuerte reforma legal.

En una carta oficial dirigida al Ministerio de Salud de Bolivia, el gobernador Gerardo Morales se quejó por el “trato injusto e inhumano” recibido por los argentinos que requieren atención médica en ese país. Y tras hacer pública la factura recibida por Vilca, entre la que se incluía hasta el costo del papel higiénico, planteó su decisión de comenzar a cobrarle a los bolivianos que se atienden en hospitales jujeños, instalando así a nivel nacional el debate en torno a la necesidad de establecer con los países vecinos acuerdos de reciprocidad en materia de salud.

En busca de acuerdos

“La realidad es que, en todo el mundo, si sos extranjero te cobran, incluso en los países que tienen cobertura universal o sistemas más progresistas. No hay salud gratis. El hecho de que en el sistema público el paciente no pague directamente de su bolsillo no quiere decir que sea gratis. Lo pagamos todos con nuestros impuestos, aportes y contribuciones a la seguridad social. Por eso es bueno que nos sentemos a pensar cómo financiamos los servicios de salud. Y en el caso de los extranjeros no residentes, si tenemos que arancelarlo o no”, dijo el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, días atrás.

Rubinstein salió a hablar del tema luego de que el gobierno jujeño sancionara una ley para avanzar en el arancelamiento de la atención médica a los extranjeros no residentes, y otras provincias comenzarán a evaluar también esa posibilidad. “Tenemos que atender a los extranjeros independientemente de su condición, si son residentes o no. Lo que hay que decidir es si esa atención debe seguir siendo gratuita. Y eso, aunque es potestad de las provincias, es algo que deberíamos definir a nivel nacional. No estaría bueno que Jujuy haga una cosa, Comodoro Rivadavia otra… sería caótico”, señaló el secretario de Salud.

Por lo pronto, nuestra provincia parece adherir al criterio que tiene en este tema el gobierno nacional. “Argentina tiene un sistema de salud absolutamente solidario. Todos pueden tener acceso gratuito y está bien que sea así. Luego, para que el sistema sea sustentable, habrá que establecer los mecanismos para alcanzar un recupero de costos con el foco en los sistemas de salud y no en el paciente”, explicó Andrés Scarsi, ministro de Salud provincial.

El establecimiento de un acuerdo de reciprocidad sanitaria “por lo menos en la atención de emergencias” es “un tema que estamos conversando desde el año pasado con funcionarios de Bolivia”, reconocieron días atrás voceros de la secretaría de Salud, quienes adelantaron que justamente para avanzar en la negociación se realizaría hoy una reunión en la ciudad de Santa Cruz.