Bullrich: “El liderazgo de Macri es el más sólido”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desestimó ayer una interna en Cambiemos al señalar que muchos en el oficialismo reconocen “el liderazgo del presidente Mauricio Macri como el más sólido”.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la funcionaria señaló que incluso “dentro del radicalismo también se discute” este tema, ya que “no toda la UCR está de acuerdo” con presentar a un candidato propio para competir para jefe de Estado.

En este sentido, reconoció que “en el juego político las Paso existen y cualquiera se puede presentar”, pero aclaró que el actual mandatario nacional es la figura “fuerte de Cambiemos”.

“Todo partido en una coalición trata de tener su personalidad. Nosotros reconocemos el liderazgo de Mauricio Macri como el más sólido, más allá de los liderazgos que haya en cada provincia”, precisó.

Además, Bullrich desestimó también su posible postulación a vicepresidenta: “En este momento, Seguridad es uno de los puntos importantes en nuestra construcción como espacio. ¿Por qué me iría de una cartera tan sensible?”, destacó.

La funcionaria explicó que ella prefiere “quedarse” en el Ministerio y remarcó que no tiene “ningún indicio de que vaya a ocurrir” un pedido del oficialismo para que sea candidata en las próximas elecciones.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que el Gobierno “viene haciendo un cambio de todo lo que fue el ‘zaffaronismo’ (por el ex integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni)”.

En este sentido, sostuvo que el oficialismo busca ir hacia “un sistema que se centre en la sociedad y en leyes que estén a favor de las víctimas y no del victimario”.

“El delito va mutando pero nosotros vamos adaptando las normas también. El otro día salió la orden por parte de la Procuración General de la Nación para que los delitos por motochorros no puedan tener probation”, detalló Bullrich.