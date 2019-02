El precio de la carne afecta el consumo

El presidente de CICCRA (Cámara de la Industria de Carnes), Miguel Schiariti, afirmó que el aumento que se está empezando a ver en algunas carnicerías, "no va a ser convalidado por el consumidor, porque la gente no puede pagar ese precio”.

En cuanto a los valores, y a las alternativas que tiene a mano el consumidor, Schiariti afirmó que “en enero el índice de precios del mercado fue del 14%, y según el INDEC el aumento en el precio de carnicería fue de 7%. Aumentó en carnicería la mitad de lo que aumentó el novillo. No va a aumentar un 40% la carne porque la gente no tiene un centavo en el bolsillo”.

En esa línea reiteró que “el consumidor no va a convalidar el aumento semejante de precios en cortes vacunos. El consumidor en la carnicería tiene pollo y cerdo, a un quinto del valor de la carne en el caso del pollo y un 40% menos en el caso del cerdo. Es fácil hacer un reemplazo de uno por otro. La proteína animal también está, pero no hay satisfacción, que es lo que se busca en un corte vacuno en un consumo masivo".