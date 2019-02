Massa tuvo su foto con Lavagna y hablaron de un frente opositor

El jefe del Frente Renovador y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Sergio Massa, se reunió ayer durante cuatro horas en el barrio porteño de Saavedra con el ex ministro de Economía del duhaldismo y el kirchnerismo Roberto Lavagna para analizar la situación económica del país, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la construcción de un frente electoral opositor unificado para intentar competir en las elecciones nacionales.

La reunión se concretó justo cuando sectores del peronismo como el ex presidente Eduardo Duhalde y otros dirigentes impulsan la postulación de Lavagna a presidente y Massa ya lanzó su campaña proselitista a la presidencia.

Fuentes del sector señalaron que también asistieron al encuentro que se realizó en el barrio porteño de Saavedra, el legislador Marco Lavagna, hijo del ex ministro, y la jefa de bloque del massismo en Diputados, Graciela Camaño.

En la reunión, Massa y Roberto Lavagna coincidieron en que “un camino alternativo es posible y hay que trabajar con una mirada de futuro que nos permita dejar atrás las posiciones irreconciliables”.

Voceros del Frente Renovador señalaron que además durante el encuentro “se planteó la preocupación por la grave situación social y económica que atraviesa el país pero también la región. Se analizó las condiciones del contexto internacional y en que condiciones deberá asumir el próximo gobierno”.

También se evaluó la relación de Argentina con el FMI y el rumbo estratégico que debería darle el país a su economía para “encarar un proceso de desarrollo”, añadieron.