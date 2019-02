Nuevas críticas del PRO para Lousteau por la “indefinición” de su candidatura

El vicejefe de Gobierno de Buenos Aires, Diego Santilli, analizó la posible candidatura de Martín Lousteau a presidente y lo criticó al deslizar su falta de decisión y señalar que “tiene que definirse él, no nosotros”.

Según contó Santilli, el año pasado los jefes de los partidos firmaron bases y condiciones para establecer reglas claras y transparentes para la competencia en la Ciudad de Buenos Aires. “Era lo que demandaba, en ese entonces, él”, recordó. Y agregó: “Ahora hay otra posición parece... Tiene que definirse él, no nosotros. Nosotros hicimos claramente lo que nos pidió para competir. Lo planteamos, lo hicimos, lo escribimos y lo firmamos”.

“Hay que definirse. Un día jugamos acá y otro allá... La UCR nos planteó constituir Cambiemos en la Ciudad. Hicimos un trabajo la Coalición Cívica, Pro y Confianza Pública, firmamos un acuerdo y sentamos unas bases y condiciones. Si quieren competir, competimos”.

Más adelante, le consultaron por la posibilidad de plantear una interna con el radicalismo y Santilli respondió que no es la prioridad en este momento: “Ahora tenemos que laburar y resolver los problemas de la gente. Hay tiempo para trabajarla pero no es la prioridad de la gente”, dijo Santilli a La Nación.