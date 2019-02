Detención: el dirigente Luis D’ Elía aseguró que nadie lo notificó

El dirigente social Luis D’ Elía aseguró ayer que nadie lo notificó con respecto a una orden de detención en su contra; remarcó que no está “fugado” y acusó al oficialismo de “querer montar un show” sobre su situación judicial que “debe ser resuelta por el Tribunal Oral Federal Número 6”.

“No fui notificado sobre una orden de detención y no estoy fugado. No creo que me vengan a buscar. Los informes médicos son contundentes. Soy insulino dependiente y el corazón me funciona en un 70 por ciento. Son todos rumores que largan. Hoy también dijeron que iban a apresar a Florencia Kirchner”, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, apuntó D’ Elía.

La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó hoy al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 “el inmediato cumplimiento de la sentencia” contra el dirigente político y social Luis D’ Elía, lo que implica que sea detenido. Vale señalar, se analizaba, desde diciembre, la domiciliaria, por su salud.