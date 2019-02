El PJ disparó diversos mensajes para la unidad

El Justicialismo distribuyó ayer en diversos mensajes que hablan de la unidad hacia las elecciones en las que se posicionan como el principal opositor a la reelección de Mauricio Macri. Desde una foto entre el kirchnerista Daniel Filmus con Eduardo Duhalde y Daniel Scioli, hasta la confirmación de Hugo Moyano de que votará a Cristina Kirchner, el peronismo mostró nuevos indicios del inicio de su campaña.

El PJ bonaerense pudo exhibir una “foto de unidad” con la cual apunta a construir “un gran frente electoral para ganar la Provincia y la Nación”, al lograr sentar en una misma mesa a los intendentes peronistas con el diputado Máximo Kirchner, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y el massismo provincial que, por ahora participa dentro del espacio pero sin el fundador del Frente Renovador, Sergio Massa.

Antes de ese encuentro, Moyano anticipó en la prensa que en un eventual escenario electoral donde Cristina Kirchner y Mauricio Macri lleguen a un balotaje, apoyará “sin dudas” a la ex presidenta.

El congreso partidario que se realizó en La Matanza habilitó al Partido Justicialista a conformar frentes y alianzas electorales, con miras a la elección de octubre.

“Hoy estamos reunidos porque tenemos la responsabilidad de formar un frente que nos lleve a la victoria, para ganar la Provincia y La Nación”, aseguró el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ante los 752 congresales que lo aplaudían en el polideportivo Alberto Balestrini.

Allí se pudo ver, entre otros, a Emilio Pérsico y opositores como la diputada Victoria Donda, que participaron como invitados y que coincidieron en señalar a Télam “la necesidad de armar un frente común de toda la oposición para vencer a (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”, que buscarán ser reelectos como presidente y gobernadora bonaerense, respectivamente.

PJ nacional

Por otra parte, el Partido Justicialista (PJ) nacional incorporará el próximo miércoles al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, a la mesa de acción política partidaria, que tiene como objetivo principal la unidad de todos los sectores del peronismo para conformar un amplio frente electoral.

La incorporación del dirigente porteño al PJ nacional, que lidera el diputado nacional José Luis Gioja, se produce justo cuando se avanzan en acuerdos para unificar las diferentes agrupaciones del peronismo, y Fernández se convirtió nuevamente en un operador político del kirchnerismo.

El ex jefe de Gabinete se sumará el próximo miércoles cuando se reúna a las 12 la mesa de acción política partidaria en la sede porteña de Matheu 130.

También se incorporará Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría que integra el grupo de jefes comunales del peronismo dialoguista que encabeza Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

En tanto que el ex secretario de Finanzas y otrora candidato del massismo Guillermo Nielsen sostuvo que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna podría “ganarle a (el presidente Mauricio) Macri” si conquista el “electorado independiente”, pero supeditó esa posibilidad a un “acuerdo en el peronismo que incluya a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner”.