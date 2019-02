D’Alessio: “Stornelli no tiene nada que ver”

El detenido Marcelo D’Alessio aseguró que Carlos Stornelli “no tiene nada que ver” con el supuesto pedido de 300.000 dólares a un empresario a cambio de que el fiscal federal lo desvinculara de la causa penal conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

D’Alessio fue denunciado por presunta extorsión por el empresario Pedro Etchebest, a quien le habría pedido el dinero en nombre del fiscal, para que el representante de ministerio público lo favoreciera en el sumario que instruye el juez federal Claudio Bonadio.

“Stornelli no tiene la más puta idea (sic) de todo esto”, afirmó el imputado en la declaración que se conoció ayer, brindada el domingo último, cuando fue indagado en la localidad bonaerense de Dolores por el juez federal Alejo Ramos Padilla, según informaron fuentes judiciales.

D’Alessio dijo que le hicieron “una cama”, que fue víctima de “una operación” y aseguró que un “alto directivo” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le había encargado que averiguara “de dónde venía la plata” para el pago de “retornos” durante el gobierno anterior, supuesta investigación a la que se refirió como “la ruta inversa del dinero K”.

Afirmó que el “alto directivo” de la AFI “recibía copia de todo lo que tenía que ver con el tema Etchebest, yo tenía que reportarle todo”.

“Si hacía bien ese trabajo iba a ser director de Asuntos Complejos de la AFI”, expresó D’Alessio y agregó: “No le quise sacar un centavo a ese hombre (Etchebest)”, en contra de la versión brindada por el denunciante sobre la entrega de sumas parciales.

D’Alessio, quién se presentó como consultor cuando se le preguntó la profesión, justificó luego la presentación del habeas corpus porque, enfatizó, en una cárcel federal aparecerá “suicidado o muerto”.

“Le solicito que me deje ir a mi casa, póngame una tobillera, le estoy contando todo, no soy un extorsionador, sólo quiero abrazar a mis hijos”, pidió en reiteradas oportunidades al juez, pero el fiscal general de Dolores, Juan Pablo Curi, presente en el acto, se opuso.

“Quiero empezar una vida nueva, me voy a cambiar el nombre cuando todo esto termine”, manifestó D’Alessio, quien a cambio de que lo mandaran a la casa, con custodia de fuerzas de seguridad, había prometido facilitar el código de un teléfono móvil (Iphone X), incautado en el operativo judicial en su vivienda.

Etchebest denunció que el 8 de enero último D’Alessio viajó con él a Pinamar donde se encontraría con Stornelli en una confitería del balneario “CR” para convenir el monto a entregar –“300”- de acuerdo un manuscrito que, según el empresario, D’Alessio le atribuyó a Stornelli.