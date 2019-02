El dólar alcanzó los $40,32, su valor más alto en cuatro meses

El dólar minorista subió 51 centavos y cerró a $40,320 promedio, su valor más alto en el año, mientras que el mayorista finalizó a $39,27, unos 47 centavos arriba, niveles que no alcanzaba desde octubre pasado.

En el mercado minorista, el billete mostró un comportamiento similar y luego de caer 20 centavos en el arranque finalizó 50 centavos arriba en la pantallas del Banco Nación (BNA) donde escaló hasta los $40,20. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (Bcra) fijó el precio del billete en los $40,32, lo que representa un avance de 52 centavos.

La divisa se mantuvo así dentro de la zona de no intervención, que para el martes fijaba un piso de $38,37 y el techo en los $49,65. El dólar blue se colocó en los $38,75.

El volumen operado en el segmento contado fue el más alto del año al alcanzar los USD 922,089 millones, sin que se registraran operaciones en el segmento de futuros MAE.

“La demanda de cobertura y para atender cambios de portafolios de inversión justificaron el repentino y brusco cambio en los niveles del dólar”, explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Fuentes de mercado atribuyeron la suba a que en la licitación de las Leliq de hoy el Bcra no licitó todo lo que vencía -vencían $190.000 millones pero se renovaron $180.000- vieron en esto un motivo de cambio de cartera.

A ello se sumó que los datos oficiales mostraron que la inflación no cede y pone en riesgo las ganancias para quienes hacen carry, que cuentan con un IPC más bajo y un mercado cambiario estable para beneficiarse de las altas tasas de interés locales.

Mauro Mazza de Bull Market Brokers coincidió al señalar que “hay algo en la forma de como se licitó”, pero agregó que además “se vio que un banco brasileño y uno de Asia siguieron desarmando posiciones de clientes en sus gestoras de fondo y yéndose”.

“Quedaron posiciones en off side desde la última disposición sobre los fondos. Se sumó que trigo ya bajó a la mitad la liquidación y cualquier movimiento de cartera financiera en pesos lo mueve”, explicó el analista financiero.