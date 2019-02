Lousteau desafía a Macri y pide Paso en Cambiemos

El diputado nacional de Cambiemos Martín Lousteau desafió ayer al PRO al decir que “no debería haber miedo” a una interna en la que compita con el radicalismo, partido al que se afilió en el marco de su espacio, Evolución.

Las declaraciones de Lousteau surgieron ayer en plena gira por Asia, donde acompaña a Mauricio Macri y luego de que el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, propuso que la UCR le compita al presidente en las Paso para contener el “voto decepción” de Cambiemos.

Lousteau ayer aclaró que todavía no tomó “ninguna decisión” personal aunque critica al Gobierno por el rumbo y le pide “mayor amplitud” para “que no vuelva el pasado”.

En sus declaraciones, formuladas desde la India, el ex ministro de Economía del kirchnerismo indicó que “en la Argentina hay un montón de candidatos, me parece todo muy prematuro hablar de eso. Hay una perversión en general en los años electorales de querer discutir el final de la película antes que las primeras escenas” y pidió “primero, adentro del radicalismo, en todo caso, tener un diagnóstico sobre lo que pasa y manifestarlo”.

“Sin eso el resto no tiene sentido. Carla Carrizo, una diputada de nuestro bloque, dice algo que es real: que las coaliciones exitosas compiten en la arena electoral y después coordinan políticas. Y no al revés. Yo creo que no se puede no competir (en la elección) y sí querer competir en las políticas”, dijo.

Y aseguró que “lo que pasó en La Pampa”, donde el radical Daniel Kroneberger le ganó la interna para la gobernación al macrista Carlos Mc Allister, “demuestra que en una coalición siempre es bueno que haya primarias”.

Advierte que el resultado del domingo último puede tener efecto espejo en otros distritos: “En varios lugares del país hay gran parte de la sociedad que piensa distinto del PRO. Es bueno que una Coalición que tiene distintas partes le permita a la sociedad manifestar cuáles son los matices”, insiste.

En la entrevista -concedida a los diarios La Nación y Clarín- el legislador fue consultado sobre si el radicalismo, sin internas, deba competir por afuera de Cambiemos, a lo que respondió en forma negativa.

“Le estoy proponiendo que tenga un debate más profundo de cuál es la mejor contribución que puede hacer el partido dentro de una coalición”.

Asimismo en el reportaje mostró respaldo al señalar que “con Alfredo Cornejo hablo mucho” y valorar que “no es sólo el presidente de la UCR: es un gobernador que encontró una provincia que tenía déficit, que no tenía caja para pagar los vencimientos y la ordenó”.

Y cuestionó que “cuando el PRO tiene una supremacía, no se anima a discutir de cara a la gente, llevarla a la arena electoral. Y si no hay discusión pública, es difícil estar en el mismo lugar”.

“A mí -dijo- me han convocado en su momento como embajador, y de vez en cuando me consultan cuál es la visión sobre los problemas que son propios de mi especialidad y también algunas cuestiones más políticas”, pero nota que ahora “están siendo reactivos”.