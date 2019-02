Tras fallo de Casación, Boudou volvió a quedar detenido

El ex vicepresidente Amado Boudou se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py y volvió a quedar detenido para cumplir la pena de más de 5 años que pesa en su contra, en el marco de la compra-venta de la ex Ciccone Calcográfica, luego de que así lo determinara la Cámara de Casación.

El tribunal revocó su excarcelación tras los pedidos que hicieron en ese sentido la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Luego de que el fallo se conociera, el también ex ministro de Economía se presentó en los tribunales de Retiro y allí quedó detenido, a la espera de ser trasladado a la cárcel.

Boudou está condenado a 5 años y 10 meses de prisión en esa causa por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho a raíz de la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

Estuvo detenido en 2017 en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y asociación ilícita pero al poco tiempo la Cámara Federal le otorgó la excarcelación.