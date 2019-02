Ricardo Alfonsín: “la UCR debe ir con candidatos propios”

El ex diputado Ricardo Alfonsín pidió la "urgente" convocatoria de la convención nacional partidaria para definir la estrategia electoral y reiteró que la UCR debe ir con "candidatos propios" y transformarse "en la tercera opción" entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 27 de octubre.

"Volveremos a ser un actor importante en la política argentina", aseguró el jueves por la noche durante una cena en la que se celebraron los 30 años de vigencia del Grupo Progreso, a cargo del ex diputado José Bielicki, que se realizó en el restaurante Lalín, ante más de 300 dirigentes históricos del radicalismo.

Sostuvo, además, que el radicalismo debería ir en las elecciones generales en un frente con fuerzas políticas "afines" y explicó que la estrategia electoral debe ser discutida por la convención nacional, a la que debe convocar "con urgencia" el comité nacional de la UCR, al que cuestionó la intervención al distrito de Santa Fe.

Advirtió que para que la sociedad vuelva a mirar al radicalismo debe generar "confianza, y confianza en la política porque si la política no actúa a la altura de las circunstancias, de comprender la necesidad de actuar con mucha responsabilidad, dialogar y buscar acuerdos, cuidado que van a aparecer 'Bolsonaros' también en la Argentina".

Alfonsín, quien intenta agrupar a los radicales disidentes del PRO, señaló que los convencionales nacionales, a los que se debe convocar con "urgencia" deberán debatir tres puntos centrales: un balance de la gestión de Cambiemos en estos tres años, la actuación de la UCR dentro de la coalición, -a la que cuestionó por no haber influido en las decisiones de gobierno- y, finalmente definir un proyecto de país.

Sostuvo que no pueden surgir candidatos naturales dentro de la coalición de Cambiemos "porque el PRO y la UCR no piensan lo mismo.

Reafirmó que el radicalismo debe integrar un frente con "fuerzas afines" porque las dificultades que se presentan a futuro requerirán "acuerdos entre las principales fuerzas políticas, empresariales y del trabajo".

De la cena, cuyo espíritu fue mostrar que la UCR está vigente, participaron destacados dirigentes históricos, entre ellos Hipólito Solari Irigoyen, Daniel Larriqueta, Lucía Alberti, Aldo Neri, ex ministro de Salud del gobierno de Raúl Alfonsín; el ex presidente de la UIA, Israel Malher, Víctor De Martino, Miguel Ponce, Carlos Pérez Grecia, entre otros.

El Grupo Progreso es un ámbito de discusión política, que se reúne semanalmente, cuyo mentor es el ex diputado José "Pepe" Bielicki.