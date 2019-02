El dólar sumó 40 centavos y la tasa trepó tras casi 30 jornadas

El dólar revirtió la baja inicial y cerró el viernes con una suba superior a los 20 centavos en el mercado minorista, en una sesión en la que la tasa de Leliq rompió con una racha de bajas que llevaba casi 30 jornadas.

En el mercado minorista, el billete finalizó a $39,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (Bcra) se ubicó en los $39,51, 21 centavos por encima del cierre del jueves y 61 centavos encima del viernes de la semana pasada. El volumen operado en el segmento de contado fue de USD 729,586 millones, mientras que el dólar blue se ubicó en los $38,50.

“Hubo operaciones de cobertura que impulsaron el billete y otras que adelantó el mercado de cara a la falta de operaciones del próximo lunes en Wall Street por el feriado en los Estados Unidos”, explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer no se registraron compras por parte de la autoridad monetaria que lleva adquiridos casi USD 1.000 millones en lo que va del año.

“Faltando poco más de una hora para el cierre de la jornada, súbitamente un par de bancos –generalmente extranjeros– tuvieron una orden de girar al exterior la divisa norteamericana teniendo en cuenta el feriado en EE. UU. el próximo lunes”, agregó.

El jueves, la autoridad monetaria no realizó compras en el mercado cambiario y la caída en la tasa de Leliq mostró un freno con lo que rompió así con casi 30 ruedas de bajas. La tasa promedio no subía desde el 8 de enero pasado. El Bcra subastó Leliq a 7 días por $185.000 millones, con una tasa máxima adjudicada de 44.549%, una tasa promedio de corte del 44.214%, por encima del 43,93% del viernes.

“Fue apenas un poco la suba de la tasa promedio. Nada en especial, no es para alarmarse”, afirmó Leonardo Svirsky de Bullmarket Brokers.