Bajó la tasa, subió el dólar y el Central compró USD 75 millones

El dólar mayorista se recuperó de una baja inicial de 20 centavos y terminó el martes 8 centavos arriba a $37,99, aunque no le alcanzó para reingresar a la zona de no intervención con un piso de $38,18 y un techo de $49,41.

En el mercado minorista, el billete revirtió la baja inicial de 20 centavos y terminó 10 centavos arriba en las pantallas del Banco Nación (BNA) a $39,90.

Antes del mediodía, el Banco Central compró USD 25 millones a $37,7980, siendo el máximo precio de compra de $37.80. Una hora después la entidad adquirió USD 50 millones a $37.7986, siendo el máximo precio de compra de $37.8200.

La autoridad monetaria no compraba USD 75 millones, tope que puede adquirir por rueda, desde el 4 de febrero pasado. En lo que va del año, el Central compró USD 960 millones para lo que emitió $35.912 millones. Asimismo, fue otra rueda de tasas a la baja, lo que le permitió perforar el 45%. El Bcra subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por $190.000 millones, en una rueda en la que vencían $185.000 a una tasa máxima adjudicada de 44,7491% y una tasa promedio de 44,356%.