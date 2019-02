Para la ministra Patricia Bullrich, Marcelo D’Alessio “no es creíble”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a la denuncia contra Carlos Stornelli, luego de que trascendieran audios y fotos de una presunta extorsión con Marcelo D’Alessio.

“Me parece una persona que tiene algún tipo de problema”, declaró. Además, negó acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial y defendió la expulsión de extranjeros que delinquen.

En referencia a su relación con D’Alessio: “Lo he visto una vez. Se presentó en el Ministerio con propuestas”, sostuvo, y aclaró: “Nunca trabajó en Seguridad, eso es mentira y va a haber una querella. No sé si es experto (en narcotráfico), no lo parece. No es creíble”.

A su vez, puso el foco en su relación con el fiscal de la causa de los cuadernos: “Yo trabajo con Stornelli de manera muy cercana, pero no es mi lugar defenderlo o no. Mi tarea está en otro lado”.

En segundo término, la ministra aseguró que, en vistas a las próximas elecciones, no piensa en ser compañera de fórmula del actual presidente: “Se van generando estas bolas de nieve sobre temas que nunca nadie ha conversado ni hecho una propuesta. Prefiero salir de la discusión, porque no existe. Sigo adelante con mi tarea”, deslizó.